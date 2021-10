Assisi, 15 alunni positivi in una scuola ma lo screening rassicura: su 126 tamponi solo 2 casi

Giovedì 21 Ottobre 2021, 15:20

ASSISI - È «sotto controllo» per il Comune di Assisi la situazione dei contagi Covid in una scuola elementare della zona dove nei giorni scorsi sono stati registrati 15 casi di positività tra gli alunni. Da un centinaio

di tamponi fatti su 126 iscritti sono stati registrati «soltanto» due casi in più. Anche a un insegnante, di una classe dove non ci sono alunni positivi, è stato riscontrato il Covid.

Le autorità sanitarie insieme alla dirigente e al sindaco Stefania Proietti, hanno deciso comunque di sottoporre a

screening tramite tampone tutti gli alunni e gli insegnanti della scuola, «a scopo precauzionale e per la totale sicurezza degli alunni, delle famiglie, del personale».