Mercoledì 31 Agosto 2022, 08:41

Tregua finita anche sul versante assicurazioni per gli automobilisti umbri che con l’estate hanno visto sparire scontistiche e agevolazioni introdotte durante l’emergenza Covid. A luglio i premi rc auto, infatti, sono tornati a salire in media del 5% rispetto a gennaio. Un trend confermato dai principali osservatori del settore, Facile.it e Segugio.it, che utilizzano migliaia di preventivi fatti online dagli utenti della regione. Un rincaro frutto anche della spirale inflazionistica che ha fatto lievitare l’ammontare dei rimborsi.

Secondo l’Osservatorio di Facile.it, a luglio, assicurare una quattro ruote di media cilindrata costava 418,13 euro, il 4,6% in più rispetto a inizio anno. Il dato riflette l’analisi di quasi 80mila preventivi e relative quotazioni richieste dall’Umbria tramite il portale nel corso dell’ultimo anno. «Durante il primo semestre - spiega Andrea Ghizzoni, managing director insurance di Facile.it - l’andamento dei premi Rc auto non è stato costante, ma già da aprile è iniziato un trend al rialzo che, secondo le previsioni, dovrebbe proseguire nei prossimi mesi». I motivi vanno ricercati nella progressiva riduzione delle scontistiche che le compagnie hanno applicato durante la pandemia ma anche nei costi dei sinistri che a causa dell’inflazione stanno aumentando. Disaccoppiando i dati delle due province, si scopre che a Terni il premio medio è di circa 425,50 euro (414,56 a Perugia) con una crescita rispetto a gennaio del 6,5%, rispetto al +3,7% di Perugia e al +8,6% nazionale. L’Osservatorio Facile.it ha analizzato anche le garanzie accessorie scelte in fase di sottoscrizione e tra coloro che ne hanno inserita almeno una, la più gettonata è l’assistenza stradale, scelta dal 42% dei guidatori. A seguire, infortuni conducente (22,8%) e tutela legale (17,7%).

In base ai dati dell’Osservatorio assicurazioni di Segugio.it, invece, nel periodo luglio-dicembre 2022 il miglior prezzo medio di un'assicurazione auto in provincia di Perugia è pari a 332,50 euro, una tariffa RC auto inferiore rispetto alla media nazionale del 6,41%. «Il miglior prezzo medio – spiegano da Segugio.it – è la media delle migliori offerte Rc auto mostrate agli utenti del sito residenti in provincia di Perugia che hanno salvato almeno un preventivo auto su Segugio.it». Rispetto a dicembre, si rileva comunque una crescita del 6% nell’ammontare del “miglior premio”. Utilizzando il servizio di comparazione, tuttavia, un guidatore perugino può risparmiare oltre il 45% e rispetto a chi non effettua alcun confronto, utilizzare un comparatore può far risparmiare circa 280 euro. Dall’Osservatorio di Segugio.it si scopre inoltre che un automobilista perugino in media percorre 11.515 chilometri l’anno, dato simile a Ravenna e Macerata, mentre i ternani si fermano a 10.579 (come Ascoli e Aosta). La stessa analisi indica che 4 automobilisti su cinque, in Umbria, dichiarano di non aver provocato incidenti negli ultimi cinque anni.