Assemblea Uil Fpl, Proietti: “Appalto Usl 2 polizia locale due dei temi da affrontare"

Mercoledì 30 Agosto 2023, 19:01

Nella ristrutturata sede di via Pacinotti a Terni si è tenuta l’assemblea della Uil Fpl. «I temi su cui la Uil dovrà lavorare in questa ripartenza autunnale – ha detto Domenico Proietti, segretario generale Uil Fpl nazionale – sono diversi. Tra le ‘vertenze’ che dovranno essere affrontate c’è la questione degli appalti come quella della Usl Umbria 2, il progressivo smantellamento del settore pubblico a fronte di uno scivolamento nel privato, attenzione intorno alle novità che investiranno il mondo della Polizia locale». Nel video di Claudia Sensi l’intervento del segretario Proietti.