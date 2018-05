BASTIA - Almeno 50mila euro, ma potrebbero essere di più: questo, il bottino dell'ultimo assalto a un distributore automatico di euro. In questo caso, ad essere colpito il postamat delle Poste a Bastia. Il forte botto è stato sentito dai residenti della zona poco dopo le 3.30 del mattino, nella zona di via Torgianese.



Come è possibile vedere dalla foto, la parte esterna del postamat è stata scardinata attraverso l'utilizzo di gas (come più volte accaduto nelle ultime settimane) con i banditi che hanno poi avuto secondi preziosi per portare via il contante all'interno. Sul posto sono arrivati nel giro di pochissimo tempo i carabinieri della stazione di Bastia, coordinati dal comandante della compagnia di Assisi (il maggiore Marco Vetrulli) e coadiuvati dai vigili del fuoco per verificare eventuali danni alla struttura.



L'esplosione ha provocato anche danni interni all'ufficio postale.

Gioved├Č 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA