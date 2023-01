Mercoledì 4 Gennaio 2023, 09:49

TERNI Allarme nel quartiere Gabelletta per i continui atti vandalici di un gruppo di ragazzi tra 16 e 20 anni che sembra aver preso di mira i residenti. Succede in particolare in via Cassiopea e il culmine è stato raggiunto la notte di Capodanno. «Ho passato il 1° gennaio in Questura per fare la denuncia» racconta al Messaggero un residente che a tutela dei propri figli chiede di restare anonimo. «Da due anni ormai questo gruppo che oscilla tra i 10 e i 30 componenti bivacca e danneggia ogni cosa. Siamo già al terzo esposto, la situazione è critica in particolare nei mesi estivi, con urla fino a notte fonda, gare di motorini e lancio di fumogeni e bombe carta nei giardini delle case, negli androni dei palazzi e nei balconi al primo piano». La notte di Capodanno il malcapitato non era a Terni e quello che è successo è a dir poco incredibile: «Hanno lanciato petardi anche sul mio terrazzo e si è sviluppato un principio di incendio che ha bruciato delle sedie ed un tavolino di plastica. Alcuni di questi ragazzi, rendendosi conto che la cosa era seria, si sono arrampicati sul terrazzo e solo per puro caso avevamo dei cestelli di acqua minerale che hanno usato per spegnere il principio di incendio. Un vicino che abita al quarto piano non ha visto le fiamme, ma solo delle persone che si arrampicavano sul balcone. Ha chiamato la Polizia ma quando è arrivata i ragazzi erano fuggiti. Ho fatto denuncia contro ignoti, per fortuna è finita bene ma il rischio è stato altissimo». Non è l'unica denuncia. La babygang ha infatti preso di mira anche le macchine parcheggiate in zona, salendo sul tetto e distruggendo antenne e specchietti. In particolare è stato preso di mira un camper e proprio il proprietario del mezzo che ha riportato la rottura degli oblò ha sporto la seconda denuncia. Anche lui chiede di restare anonimo: «Si è creato questa sorta di gruppo che d'estate si incontra in una piazzetta nascosta e da due anni ormai continua a fare cose abbastanza pericolose. Rompono antenne e specchietti delle auto, anche il mio camper è stato preso di mira. Ci sono saliti sopra la notte di Capodanno e hanno devastato l'oblò. Anche io, come il mio vicino, ero fuori casa la notte di Capodanno e quanto successo mi è stato riferito. Soprattutto ho dovuto constatare i danni». Di questo episodio, in particolare, è stato girato un video da parte di uno dei residenti. Video dove si vedono le scorribande di questo nutrito gruppo di ragazzi intento proprio a prendere di mira il camper. I residenti sono esasperati e, come detto, per la terza volta hanno presentato un esposto alle autorità competenti. «Perchè non viene incrementata la videosorveglianza anche nei quartieri periferici? A Gabelletta non abbiamo piste ciclabili, scuole nuove o strade. In compenso una bella torre 5g e tanto degrado» dicono