© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Se è vero che a Ferragosto appare quasi inevitabile regalarsi qualche momento di relax e divertimento, anche oggi, mercoledì 14, non mancano proposte giuste per i tanti che sono rimasti in città.CORCIANO FESTIVALOggi alle 21.00 partirà la quattrocentesca Processione del Lume in cui Clero, valletti, magistrati, corporazioni delle Arti e dei Mestieri, tamburini e popolani sfilano per le vie dell’antico Borgo al canto di laudi medievali e orazioni latine. Il coro sarà diretto da, le lettura di antiche preghiere sono tratte dal Conto di Corciano e di Perugia. A partire dalle 19.30 l’apertura della Taverna del Duca che proporrà una cena con i presidi Slow Food ed eccellenze dell’Umbria. Alle 22.30 al Chiostro del Palazzo Comunale “Video act” di Cesare Pietroiusti; alla stessa ora ai Giardini del Torrione di Porta Santa Maria apertura dell’Hostaria e, per il format “Spazio ai giovani... sulla strada del successo” concerto di O-Live Acoustic Trio. Domani, come da tradizione, l’atteso Corteo del Gonfalone, una tra le più antiche rievocazioni storiche dell’Umbria.NOTTE AL CASTELLOStasera nell’incantevole scenario di Monte Santa Maria Tiberina prenderà vita la “Notte Bianca al Castello”, che per il settimo anno consecutivo proporrà un evento tra arte, musica e street food (dalle 17.00). Nella location di Palazzo Bourbon del Monte mostre d’arte e di fotografia “InFestART”, mentre nelle cantine del castello e in piazza sarà possibile gustare piatti in stile street food e ascoltare musica live con il Duo Bucolico.CONCERTIPer questa serata pre-festiva interessante proposta del Giardino di Perugia con il concerto latin-jazz che vedrà protagonisti il sassofonistae il pianista(inizio alle 20.30), per riscoprire la grande musica cantautorale brasiliana di. A Villa Taticchi (Ponte Pattoli) dalle 22.30 il trio guidato dacon un grande ospite come, tra i più applauditi trombettisti al mondo. Serata di samba e bossanova al Bad King (zona Prepo) che verrà inaugurata dal duo composto da, per poi aprire una session piena di sorprese. In centro storico a Perugia continua la programmazione del Music Fest che alle 18.00 nella Sala dei Notari prevede il concerto del pianistacon brani di Schumann e Chopin.SAGRESi chiude oggi a Sellano la Sagra della fojata e dell’attorta in località Villamagina: dalle 19.00 apertura degli stand gastronomici e dalle 21.30 spettacolo danzante, dj-set e musica live. Attive questa sera per chi ha voglia di assaggiare prodotti tipici locali in atmosfere gioiose e informali anche la Sagra del pesce di Porto (Castiglione del Lago), Aperissima 90 a Capocavallo, Sagra della Lenticchia ad Annifo, Sagra del Fungo a Pianello, Festa della rievocazione della cotta del carbone vegetale a Pomonte, Sagra dello strozzeprete a Paciano, Vinarelli a Torgiano, Sagra della patata rossa a Colfiorito, Festa dei cappelletti a Scheggia.