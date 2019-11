Asp Integramente organizza la cena di beneficenza per l'acquisto di software per i ragazzi disabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Venerdì 8 novembre 2019 sarà organizzata a cura di Aps Integramente, (un’associazione nata dall’incontro tra operatori impegnati nel settore socio - sanitario e persone con disabilità e le loro famiglie), una serata di beneficenza, durante la quale sarà allestita una cena. Con il ricavato di questo evento saranno acquistati tablet e software specifici per la Comunicazione Aumentativa Alternativa per i ragazzi e gli adulti dei centri diurni per gravi disabilità dell’Usl Umbria 2, perché sia data loro l’opportunità di accrescere e sviluppare le abilità sociali e comunicative; questo tipo di tecnologia, «flessibile e personalizzata», può abbattere molte barriere, soprattutto per chi ha particolari problemi con il linguaggio orale e la scrittura. Alla Comunicazione Alternativa Aumentativa, un approccio su misura che sa analizzare il soggetto e le sue capacità, sono stati dedicati numerosi studi «evidenced - based». La cena di beneficenza si terrà presso il centro giovanile «Sant’Efebo», alle ore 20, e le adesioni dovranno essere comunicate entro il 6 novembre.