E' solo una primissima ricostruzione, ma che permette di tirare un mezzo sospiro di sollievo. In particolare rispetto alla portata dell'incendio, che ha sprigionato una nuvola di fumo che ha mandato nel panico una città intera, che si è svegliata vedendo una densa nube di fumo levarsi dalla zona di Maratta. «Da quello che mi è stato riferito solo i pochi rifiuti che erano stati caricati sul nastro trasportatore andato in fiamme per essere selezionati sono andati in fumo», dice l'assessore all'ambiente di Palazzo Spada che si è recata sul posto insieme ai tecnici del Comune e dell'Asm. «E' bene precisare, però, che si tratta di una primissima ricostruzione. Più tardi avremo elementi per essere più precisi», prosegue l'assessore Salvati. Tra gli elementi, anche i dati che Arpa Umbria sta già raccogliendo per il monitoraggio dell'aria. Dati che serviranno per capire quali provvedimenti adottare, ovviamente se sarà necessario, a tutela della salute pubblica.



Ultimo aggiornamento: 10:52

