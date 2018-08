Stava svuotando il contenitore della differenziata quando all'improvviso il bidone lo ha travolto, ferendolo a un braccio. L'incidente è accaduto questa mattina nel quartiere Valenza a Terni, in punto particolarmente scomodo per le operazioni di rimozione dei bidoni. Coinvolto un lavoratore interinale dell'Asm impegnato nella raccolta porta a porta dei rifiuti. L'operatore è stato trasportato all'ospedale Santa Maria di Terni dove si trova tutt'ora ricoverato dopo aver subito un intervento al braccio. La dinamica dell'infortunio ha subito scatenato una dura reazione da parte dei lavoratori interinali dell'Asm: «Non dobbiamo lavorare da soli. Se il collega avesse avuto vicino un altro operatore l'incidente non sarebbe accaduto».



Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:14



