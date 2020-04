Ultimo aggiornamento: 12:46

TERNI L'incendio divampato stamani all'interno di un'area stoccaggio rifiuti dell'Asm, nella zonadi Maratta, a Terni, sarebbe stato provocato da una o più bottigliette di liquido infiammabile gettate tra i rifiuti indifferenziato da un utente (forse l'acetone usato per togliere lo smalto delle unghie). E non il surriscaldamento di un rullo per il trasporto della frazione secca dei rifiuti, come ipotizzato in un primo momento. Le fiamme, che hanno coinvolto un capannone all'interno dell'area adiacente all'ex inceneritore provocando anche una densa colonna di fumo, hanno riguardato dei nastri trasportatori in gomma dell'impianto di preselezione dei rifiuti, ma anche un capannone attiguo. E sono ingenti i danni ai macchinari e al materiale che per ora sono valutabili già intorno ai cento mila euro. Determinante la testimonianza di un operaio dell'Asm che stava seguendo la avorazione dei rifiuti, che ha riferito di uno scoppio avvenuto mentre lo speciale torchio che di fatto divide i rifiuti era fermo. Da quando è in corso l'emergenza per l'epidemia del Covid-19 le buste dell'indifferenziato vanno chiuse prima della raccolta degli operatori e vengono così immesse nell'impianto di preselezione. Con la chiusura dei centri di raccolta di rifiuti speciali in città, putroppo molti avrebbero la cattiva abitudine di gettarli nell'indifferenziata, per disfarsene.Oltre ai vigili del fuoco, sul posto anche con un nucleo Nbcr, sono intervenuti carabinieri forestali, polizia e personale Arpa, che hanno avviato le indagini,