Martedì 6 Giugno 2023, 09:04

Sono tredici i privati che hanno risposto all’avviso della Asl1, su indicazione della Regione, per scendere in campo oer l’abbattimento delle liste d’attesa. Lo spiega la delibera 668 pubblica ieri sul sito dell’Azienda. Un recupero di prestazioni arretrate che tocca quasi quota ottomila. Sono, a essere porcisi, 7.941.

Il distretto che più di altri è in sofferenza è quello più grande, cioè quello del Perugino dove le prestazioni da recuperare con l’intervento di laboratori e case di cura private sono 3.511, segue l’Altotevere con 1.592, l’Alto Chiascio con 890 il Trasimeno con 738 l’Assisano con 627 e la Media Valle del Tevere con 583.

Sono le risonanze e l’oculistica le specialistiche che soffrono di più a leggere il report con cui la direzione aziendale ha messo nero su bianco il budget assegnato. E anche i privati hanno la parte del budget impegnato in quel tipo di prestazioni, cioè su quelle che pesano di più sui ritardi nel recupero delle visite e diagnostica inserite nei percorso di tutela entro fine luglio. Proprio la data dell’ultimo giorno di luglio è quelle limite per fissare l’appuntamento per l’esame specialistico con la possibilità di effettuarlo entro il 30 settembre.

Le tredici strutture private che hanno risposto al bando della Asl 1 sono: Clinica Liotti, Chirofisiogen, Protos, Delta, Lami, Villa Fiorita, Cairoli, Spazio Salute, Fisiogama, Flexorlab, Clinica Porta Sole, Perugia Check-Up e Capocchi. Nella scheda della delibera il budget totale assegnato è di 911mila euro.

Secondo la tabella della Asl la clinica Liotti è l’unica che ha partecipato alla ripartizione di tutte le prestazioni: risonanza magnetica, tac, esami ecografici, esami angiologici, Moc, visite specialistiche di neurologia e oculistica per un totale di presa in carico di 3.096 prestazioni e un budget assegnato di 255.826,92. Chirofisiogen 1.326 prestazioni e 220.630,20. Protos 1.324 prestazioni e 220.609,18 euro; Delta 208 prestazioni e 22.633,60 euro; Lami 52 prestazioni e 2.484,90 euro; Villa Fiorita 133 prestazioni e 12.345,53 euro; Cairoli 835 prestazioni e 138.460,95 euro; Spazio Salute 24 prestazioni e 1.156,17 euro; Fisiogama 131 prestazioni e 12.003,24 euro; Flexorlab 187 prestazioni e 4.569,26 euro; Clinica Porta Sole 226 prestazioni e 16.059,47 euro; Perugia Check-Up 5 prestazioni e 252,56 euro; Capocchi 393 prestazioni e 4.546,25 euro.

Sull’operazione privati per abbattere le liste d’attesa hanno annunciato,per fare chiarezza, due interrogazioni in consiglio regionale i consiglieri di centrosinistra Tommaso Bori, Simona Meloni, Fabio Paparelli, Michele Bettarelli (Pd), Andrea Fora (Patto civico), Thomas De Luca (M5S) e Vincenzo Bianconi (Misto).