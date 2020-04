Asintomatico ma positivo: l'odissea di un ragazzo caduto dallo skate

Ultimo aggiornamento: 22:49

TERNI - E' caduto dalloe si è fratturato la mandibola ma non sapeva di essereL'ha scoperto solo dopo l'arrivo al pronto soccorso e il tampone eseguito in ospedale.Ildi Foligno, successivamente operato a, avrebbe avuto contatti con altri quattro giovani, anch'essi sottoposti a, per i quali l'esito non è ancora noto.La Usl Umbria 2 ha spiegato che "dall'ospedale di Foligno, dopo le radiologie e il trattamento ortopedico, è statoconsultato il reparto di chirurgia maxillo facciale dell'azienda ospedaliera di Terni, che ha fornito indicazione per intervento differito. Il ragazzo è stato sottoposto a tampone rapido di screening per Covid-19 finalizzato al trattamento chirurgico che ha dato esito positivo confermato dal prelievo sierologico".La direzione sanitaria del "San Giovanni Battista", il dipartimento di prevenzione dell'Usl Umbria 2 e i sanitari del distretto di Foligno si sono attivati per adottare tutte le misure previste dalle direttive aziendali e per tracciare i contatti stretti attraverso un'approfondita indagine epidemiologica.Avvisatodell'esito positivo del tampone il paziente, completamente asintomatico per Covid, è quindi stato dimesso per poi essere trasferito in sicurezza a Terni.Una volta giunto all'ospedale di Terni il paziente - riferisce l'azienda ospedaliera - è stato ricoverato nell'areaCovid e questa mattina è stato operato dall'equipe di chirurgia maxillo-facciale diretta da Fabrizio Spallaccia, nel rispetto di tutte le procedure di protezione e sicurezza previste per il trattamento Covid positivi.Il ragazzo è in buone condizioni e si prevede che possa essere dimesso entro un paio di giorni.