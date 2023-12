Asd Lugnano in Teverina: Eli Tiberio Rosi sulle orme del nonno. Stessi colori e un talento a rete

LUGNANO IN TEVERINA Quando il calcio diventa memoria e riscoperta delle origini. La storia arriva dall'Asd Lugnano in Teverina, militante nel campionato di Prima Categoria, che i primi di dicembre ha ingaggiato nelle sue fila l'esterno d'attacco Eli Tiberio Rosi. Un acquisto provvidenziale, che il 13 dicembre, alla sua prima partita, ha fruttato alla squadra il prezioso pareggio contro l'Attiglianese. Pochi minuti in campo e un goal, all'ottantesimo, che ha ridato restituito fiducia a un gruppo che stava attraversando qualche difficoltà. Italo-americano, diciannove anni, e un nome che a Lugnano evoca ricordi di un tempo che fu. «A volte il destino è curioso - spiega il presidente della squadra Marco Fratoni - perchè negli anni Quaranta suo nonno, Tiberio Rosi, calciatore professionista che aveva giocato nella primavera della Lazio, nella Virtus Frattese, nel Trastevere e nel Cynthia Genzano, era venuto a finire la sua carriera calcistica proprio qui a Lugnano. Mentre il fratello, Franco Rosi, aveva giocato nella Lazio e in altri club di serie A. Una sorta di talento di famiglia». Un evento straordinario la presenza di un professionista in una squadra così piccola, che all'epoca aveva fatto clamore. Oggi, dopo ottant'anni, con quegli stessi colori, suo nipote sta iniziando.

In America, Eli Rosi ha giocato nel Vermont con le giovanili del Synergy Fc nel New England championship. Dal 2016 al 2018 è stato selezionato della squadra dello stato del Vermont e ha giocato il campionato 2022 nella Rutland High School divisione 1.

Nel 2023 è stato selezionato per gli All-Stars del Vermont. «Come accade spesso - continua Fratoni - prima di iniziare il college ha preso una sorta di anno sabbatico e ha deciso di venire a scoprire le sue origini. Io sono molto amico del padre, Fabio, che vive in America ma in passato diverse volte è stato qui a Lugnano. Eli è un atleta, molto veloce, fisicamente forte, anche nel dribbling. Si è integrato bene nel gruppo anche perchè l'Asd Lugnano è la squadra più giovane del campionato (la società ha ricevuto anche un premio per questo ndr). Di sicuro si fermerà con noi fino alla fine del campionato, poi si vedrà». Un'esperienza importante. «Lugnano - ha detto Eli - è molto simile come aspetto naturale al mio Vermont, verdi colline e boschi, anche se il clima è più mite. L'Asd Lugnano in Teverina è un gruppo bellissimo di persone che mi hanno fatto sentire sin dal primo giorno a mio agio. Sono contento di essere riuscito a segnare un goal importante che ha consentito alla squadra di pareggiare il derby. É stato bello correre sotto gli spalti e ricevere l’abbraccio dei tifosi e di tutta la squadra. Non avrei potuto sognare un debutto più bello. Spero di ripetere questa corsa e portare gioia ai tifosi ed ai miei compagni di squadra». Non è la prima volta che l'Asd Lugnano annovera fra le sue fila un giocatore straniero. L'anno scorso, era arrivato un giapponese. «Si trattava - chiude Fratoni - di un ragazzo arrivato con una borsa di studio dal suo paese, è una cosa che fanno di prassi, per fargli fare esperienza del calcio italiano».