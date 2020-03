NARNI - Lo sportello "Ascoltiamoci" della dottoressa Letizia Angeli rimodula la propria attività in base all'emergenza coronavirus.



Si tratta di un servizio telefonico che, in continuità con il lavoro già intrapreso a Narni, è finalizzato ad avere un confronto rispetto agli importanti cambiamenti nello stile di vita generati dalla situazione attuale.

Sarà un punto di riferimento importante per gestire efficacemente vissuti emotivi come tristezza, paura, ansia e senso di solitudine che possono derivare dalle condizioni di vita imposte dall'emergenza. L'obiettivo è quello di promuovere il benessere della salute.

La dottoressa Angeli risponde al numero 348 2887425 il martedì dalle 9 alle 13 e il venerdì dalle 14 alle 17.

© RIPRODUZIONE RISERVATA