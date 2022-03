Ascoltare con cura: per la Giornata mondiale dell'udito visite gratuite di prevenzione anche in Umbria

PERUGIA - Torna anche quest’anno la Giornata mondiale dell’udito che si celebra ormai da 10 anni il 3 marzo a livello internazionale. Il World Hearing Day è una manifestazione istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare i governi e l’opinione pubblica sul tema della cura per l’udito, un organo essenziale per condurre una vita sana e serena. Il tema scelto per il 2022 è “Ascoltare per la vita, ascoltare con cura” (“To hear for life, listen with care!”). La prevenzione per un udito protetto parte dalla diffusione del concetto dell’ascolto sicuro, perché molte cause di perdita dell'udito, in particolare quelle dovute ad una esposizione ad alti volumi, possono essere prevenute.​ Per questo verrà lanciato domani il “Global standard for safe listening entertainment venues and events”, un insieme di metodi e linee guide per proteggere l'udito negli eventi e nelle sale concerto. Il rapporto mondiale sull’udito dell’Oms pubblicato l’anno scorso evidenzia un numero crescente a livello mondiale di persone che vivono rischiando la perdita dell’udito, sottolineando l’importanza di mitigare l’esposizione a suoni forti. Il lancio del World Report on Hearing, il primo documento globale ufficiale sulle attività di prevenzione dei disturbi uditivi, rappresenta un appello all'azione per affrontare le criticità e le malattie dell'orecchio che possono colpire nel corso della vita.

In Italia, secondo i dati riportati dall’Oms, sono oltre sette milioni le persone colpite da problemi uditivi, oltre il 12% della popolazione; l’ipoacusia riguarda una persona su tre (tra gli over 65), mentre solo il 31% della popolazione italiana ha effettuato un controllo dell’udito negli ultimi cinque anni e addirittura il 54% non l’ha mai fatto. Il rapporto ha evidenziato anche il numero crescente di persone che convivono con un deficit uditivo e l’altrettanto alto risulta essere il numero di chi è a rischio, invitando alla sensibilizzazione su tale argomento. La campagna di informazione punta a inviare messaggi volti a sottolineare che un buon udito e una buona comunicazione sono importanti in tutte le fasi della vita e che l’ipocusia, insieme alle malattie dell’orecchio correlate, può essere evitata attraverso azioni preventive come protezione contro i rumori forti.

