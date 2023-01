Venerdì 20 Gennaio 2023, 11:39

TERNI L'unica cosa certa è che tutti dall'incontro fatto a Roma, con i delegati dei ministero dell'Ambiente e delle Imprese, sono usciti soddisfatti. A partire dal management di Arvedi che fa filtrare poche parole e, anche, in parte difficilmente comprensibili: si parla di sblocco dei finanziamenti da parte dei due ministeri, l'Ambiente edelle Imprese, appunto, per una progettazione di interventi green che comprenderebbe anche la decarbonizzazione di Ast. Ast, però, non usa il carbone per alimentare i forni, ma l'energia elettrica, quindi non è ben chiaro a quali progetti questi finanziamenti saranno destinati. Top secret, almeno per ora, su quale cifra di fondi Pnrr arriveranno a Terni.

Soddisfatto dell'incontro anche il sindaco Leonardo Latini che fa parlare per lui un comunicato generico: «E' stato un incontro positivo e utile a individuare un percorso rispetto agli obiettivi che concordemente ci siamo dati», questa la nota del primo cittadino di Terni. «All'incontro tecnico', prosegue Latini, hanno preso parte i rappresentanti del Governo, con il viceministro del Mase Vannia Gava, la presidente della Regione Donatella Tesei con l'assessore Michele Fioroni, oltre ai rappresentanti del Gruppo Arvedi, i tecnici del Mimit e di Invitalia». «Ci sono stati impegni precisi e circostanziati da parte di tutti i soggetti e degli enti che hanno preso parte al tavolo con l'obiettivo di arrivare alla definizione dell'accordo di programma in tempi rapidi e consentire dunque lo sviluppo dei progetti industriali per l'area ternana».

Il comunicato conferma che, per l'ennesima volta, i sindacati non erano stati invitati al tavolo e questo nonostante la forte collaborazione fornita, fino ad ora, alla politica aziendale.

Non trapelano cifre, nonostante si tratti di fondi pubblici e nemmeno del piano industriale. Quando, ormai quasi un anno fa, Giovanni Arvedi firmò l'acquisto di Ast, presnetò alcune linee generiche di sviluppo dell'azienda, in attesa, appunto, di un accordo con il governo. Nel frattempil caro-energia ha scompaginato la programmazione e i bilanci. Dunque questo incontro era particolarmente atteso.

Il 31 marzo la firma dell'accordo con il minister, il primo aprile la slide con il piano industriale per Ast. Nel frattempo l'azienda perde il suo superconsulente. Dice addio ad Ast anche Giampaolo Castano, che teneva in mano le fila di parecchi snodi importanti di Ast e che è tornato al Ministero delle Imprese, in cui aveva lavorato per molti anni.

Vanna Ugolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA