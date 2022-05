Sabato 7 Maggio 2022, 10:10

Arvedi-Ast, ecco il nuovo organigramma di viale Brin con tutti i nomi casella per casella. La presidenza è affidata, ovviamente, al cavaliere Giovanni Arvedi, mentre l'amministratore delegato è Mario Caldonazzo. La direzione di stabilimento è affidata all'ingegnere Dimitri Menecali, poi ci sonno Rocco Siano (direzione di produzione), Stefano Cardinali (pianificazione e controllo), Sebastian Alberto Lopez (area tecnica e servizi), Roberto Clementini (qualità), Fernando Camponi (ambiente e sicurezza).

La direzione area tecnica è composta anche da: Luca Onofri (area servizi), Matteo Giacomo Ricci (sviluppo impianti), Luca Sartini (manutenzione). La direzione qualità è composta anche da: Alessandro Diversi, Leopoldo Perelli e Giuseppe Rappolla (qualità del prodotto), Luciano Rotini (vestizione tecnica), Stefania Contadini (laboratori), Rossana Buglioni (garanzia qualità), Ulrich Brand (assistenza tecnica e nuovi prodotti), Gian Pier Natale Ruello (ingegneria di processo).

La direzione risorse umane è affidata a Giovanni Scordo, poi ci sono Cinzia Ursini (amministrazioni e paghe), Andrea Ottaviani (formazione e sviluppo), Manila Bordi (selezione), Voltero Ribeca (Hr reporting), Danilo Carletti (relazioni col persona produzione a caldo), Riccardo Massoli (relazioni col personale aree tubificio, fucine, I.T., Terninox), Mauro Patassini (relazioni col personale aree produzioni a freddo, PIX 1 e PIX2, centro di finitura, stabilimento e funzioni centrali, Giovanni Scordo (Cassa mutua aziendale e Clt), Daniele Lotti (servizi generali), Stefano Verchiani (sicurezza industriale), Fabio Di Gioia (comunicazione interna), Valeria Sabbatucci (archivio storico).

Per quanto riguarda la plancia di comando di Arvedi-Ast, riportano direttamente al presidente Giovanni Arvedi: Mario Caldonazzo (amministratore delegato), Dimitri Menecali (direzione stabilimento), Michele Magistretti (direzione acquisti), Marco Virginio Ugolotti (direzione commerciale), Ambro Carpinelli (divisione fucine), Alessia Balloriani (divisione tubificio), Francesca Benedetti (Terninox, coordinamento centri servizio Ast Deutschland e di Ast Turkey).

Lo Chief Financial Officer guidato da Mariano Pizzorno riporta direttamente all'amministratore delegato Mario Caldonazzo, mentre a Pizzorno riportano: Angelo Saracino (amministrazione e finanza), Roberto Monteleone (affari fiscali e dogana), Serge Babucci (controllo di gestione), Antonio Buonafine (compliance e governance), Eugenio De Nardis (legale), Riccardo D'Agostini (information system), Alessandro Duscio (Pmo e business intelligence). La direzione energia è affidata a Stefano Zanoni.

Le relazioni esterne, affidate alla Dini Romiti consulting, riportano direttamente all'amministratore delegato Mario Caldonazzo, e ne fanno parte Angelo Lupoli (rapporti con la stampa), Irene Pugliese (addetta stampa), Barbara Sabatini e Evelina Varriale (relazioni istituzionali).



