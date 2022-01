L'era Arvedi a Terni sta per entrare nel vivo. La fase conclusiva tra il gruppo di Cremona e la multinazionale tedesca Thyssen Krupp è alle porte. Dopo il via libera dell'Antitrust all'operazione di acquisto di Ast, mancava solo il passaggio di proprietà tra Arvedi e Thyssen Krupp. Operazione che avverrà il 31 gennaio in Germania, con una firma tra i due gruppi industriali che segnerà l'inizio di una nuova fase per lo stabilimento di viale Brin. Ma prima, lo staff tecnico di Arvedi farà visita agli impianti di Terni, e non è da escludere «anche la presenza del cavaliere Giovanni Arvedi», fanno sapere fonti aziendali. Visita che è in agenda per venerdì prossimo 28 gennaio. «Lo staff manageriale - spiegano da viale Brin - sarà comunque a Terni non dal primo febbraio (all'indomani della storica firma in Germania, ndr) ma dalla settimana successiva. Ci sarà anche Mario Caldonazzo che è amministratore delegato del gruppo». Ultimo rebus da sciogliere il ruolo di Massimiliano Burelli, timoniere di Ast per la Thyssen Krupp. «Burelli - è l'indiscrezione che filtra da viale Brin - sarà confermato per il passaggio di consegne poi non si sa». In agenda anche gli incontri istituzional. Un giro di consultazioni che inizieranno dal 7 febbraio.