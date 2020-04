© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nasce ad Arrone l’iniziativa “Non siamo soli”. Due le maglie ideate dall'amministrazione comunale che è allo stesso tempo anche testimonial della campagna lanciata per sostenere la preziosa attività della protezione civile Ferriera.Una, con lo skyline del Castello, da sempre simbolo di uno dei Borghi più belli d’Italia, con la torre civica bene in evidenza e da alcuni giorni illuminata con il tricolore grazie al progetto del maggiaiolo Daniele Aiani. Sull'altra maglia è invece rappresentata la mappa del paese sulla quale sono indicati i nomi delle frazioni, “cuore pulsante della comunità ritrovata in un momento di difficoltà”, spiega il sindaco Fabio Di Gioia.'Non siamo soli', 'Insieme si può', questi i messaggi veicolati dalle maglie, «cha diventano - dichiara sempre Di Gioia - strumento che tende ad avvicinarci rimarcando il nostro senso di appartenenza e la solidarietà nel periodo di distanziamento sociale. Solo insieme riusciremo a superare questo momento difficile. Negli ultimi giorni - aggiunge il primo cittadino - solo buone notizie: diversi positivi al Covid-19 nel nostro comune, sono guariti, segno - conclude - che siamo già sulla buona strada». Il ricavato delle maglie sarà devoluto alla protezione civile Ferriera per il grande supporto.