Arrone, Tari dimezzata per le attività chiuse durante il lockdown

ARRONE Aiuti alle attività economiche che più di altre hanno subito gli effetti del lockdown sono stati previsti dal Comune di Arrone. Il Consiglio comunale ha infatti votato all’unanimità la riduzione del 50 per cento della parte variabile della Tari per gli esercizi commerciali che sono stati chiuso durante il periodo più difficile dell’emergenza covid-19. Il sindaco, Fabio Di Gioia, spiega la manovra ed elenca le attività che beneficeranno degli aiuti.“Si tratta soprattutto – dice – di ristoranti, alberghi, bar, agriturismi e aziende che per forza maggiore hanno dovuto subire una chiusura”. Il comune, con risorse proprie di bilancio, ha deciso di sostenere questo tipo di attività per l’anno 2020. “Come amministratori – riprende il sindaco Di Gioia - ci siamo posti il problema di dare un segno consistente e tangibile agli imprenditori e ai commercianti che non hanno potuto lavorare. Questa scelta – conclude - va nella direzione di non gravare sulle tasche dei cittadini, già tartassati da una pressione fiscale gravosa a cui si aggiunge la crisi economica causata dalla pandemia”.