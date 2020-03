Arrone, il sindaco annuncia il quarto caso

Quarto caso di Coronavirus ad Arrone. Lo annuncia, quasi in diretta, il sindaco Fabio Di Gioia. «Pochi minuti fa mi è stata notificata da parte della Usl un nuovo caso di Covid-19. Si tratta del quarto caso presente nel nostro territorio ed è strettamente collegato al caso precedente. La persona si trova in isolamento nella sua abitazione in quanto le sue condizioni sono discrete». Il sindaco augura al suo concittadino una pronta guarigione e aggiunge: «Domani farò il bilancio complessivo della situazione. Fidatevi solo di fonti istituzionali e non credete alle fake news»



