VALNERINA Nuovi controlli straordinari del territorio da parte dei carabinieri, nei comuni di Ferentillo ed Arrone, recentemente interessati da una recrudescenza di furti. In particolare i militari delle due stazioni, affiancati dai colleghi della compagnia di Terni, hanno controllato i centri cittadini della Valnerina ed in particolare le frazioni di San Mamiliano, Macchialunga, Macelletto e Leazzano. Nell'ambito dell'attività sono stati controllati oltre 250 veicoli ed elevate cinque contravvenzioni al codice della strada. Controllati anche quattro esercizi pubblici. Per promuovere la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine, l'Arma ha inoltre organizzato per i prossimi giorni degli incontri con i residenti, nell'ambito dei quali saranno forniti dei consigli per scongiurare il rischio di subire un furto in casa. Il primo incontro si svolgerà nel pomeriggio, alle 18 nella sala polifunzionale di Montefranco, seguirà alla stessa ora, il 12 aprile, un altro appuntamento alla sala convegni dell'ex chiesa di San Francesco di Arrone e infine, il 13 aprile, ancora alle 18, presso il teatro della scuola elementare e media di Ferentillo.

Venerd├Č 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA