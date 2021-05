Arrone, casa in fiamme nel centro storico. Provvidenziale l'allarme dato da un passante.

ARRONE Intervento difficile alle prime luci dell'alba per i Vigili del Fuoco per domare un incendio nel centro storico di Arrone. Ad essere coinvolta una casa disabitata che, per cause in corso di accertamento, è stata avvolta dalle fiamme. Provvindenziale il passaggio di un uomo, intorno alle 6 che ha notato il fuoco e ha dato l'allarme. Impossibilitati a raggiungere l'abitazione con i mezzi a causa dell'ubicazione dell'edificio, i Vigili del Fuoco sono stati costretti ad elaborare runa strategia di intervento alternativa per spegnere le fiamme ed evitare la propagazione agli edifici adiacenti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto, dopo la messa in sicurezza dell'area, interverrà il nucleo di polizia giudiziaria dei VVF per le effettuare gli accertamenti del caso.

