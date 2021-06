Potrebbe essere di caravaggio il dipinto in chiesa Arrone Sgarbi: «Un'opera imponente»

Domenica 27 Giugno 2021, 09:42

Potrebbe essere di Caravaggio la «Cena on Hemmaus» custodita nella Chiesa di Santa Maria Assunta ad Arrone, in provincia di Terni. Lunedì 28 giugno alle 11,30 ad Amelia (Terni) nella sala dello Zodiaco di palazzo Petrignani, in occasione della inaugurazione e riapertura al pubblico del palazzo dopo i lavori di restauro, si terrà una conferenza stampa alla presenza del sindaco di Amelia, del sindaco di Arrone e dello storico e critico d'arte Vittorio Sgarbi. In tempi di febbre caravaggesca - spiega Sgarbi in una sua nota - è importante far conoscere un dipinto che il Vescovo di Spoleto, Carlo Giacinto Lascaris, alla fine del seicento riteneva di Caravaggio. un'opera intensa, potente, certamente caravaggesca». L'opera sarà esposta al pubblico nel museo civico di Amelia nel corso di una cerimonia d'inaugurazione in programma il prossimo 22 agosto.