Arrone, addio all'imprenditore oleario Emilio Bartolini: "Un vuoto enorme per la comunità"

ARRONE - Cordoglio per la scomparsa dell'imprenditore Emilio Bartolini, titolare del noto frantoio della cittadina della Valnerina. Bartolini, colpito da un malore, era stato ricoverato all'ospedale di Terni e dopo qualche ora il suo cuore si è fermato per sempre.

"Ho da poco appreso una notizia che mai avrei voluto sentire - dice Fabio di Gioia, sindaco di Arrone. Una perdita che lascia un vuoto enorme nella nostra comunità, una persona che non aveva bisogno di presentazioni, un imprenditore illuminato che aveva posato la sua impresa nel nostro territorio con le nostre tradizioni.

Ci mancherà tantissimo" aggiunge il sindaco esprimendo alla moglie, Paola, ai figli Domenico e Ulderico e ai parenti tutta la "vicinanza della comunità arronese e dell'amministrazione comunale".

A ricordarlo il professor Giorgio Giuliani, già direttore del dipartimento di chirurgia maxillo facciale del Santa Maria, con cui Bartolini condivideva anche la passione per la caccia: "Oggi purtroppo il tuo cuore generoso ha deciso di non battere più. Se ne va una delle poche amicizie che è durata una vita. Avevi e avevamo passato momenti più difficili e francamente non pensavo che te ne saresti andato ora. Sei stato un grande imprenditore, hai fatto della Bartolini Emilio una delle aziende olearie più accreditate, non solo in Umbria, ma in Italia e in diverse parti del mondo. Mi mancherai".