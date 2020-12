In arrivo quattromila test per le carceri umbre

PERUGIA - Nelle carceri dell'Umbria arriveranno 4 mila test per lo screening dei detenuti e degli operatori. Lo ha annunciato il commissario per l'emergenza Antonio Onnis nella conferenza stampa settimanale sull'andamento dell'epidemia. Relativamente alla situazione nelle carceri umbre, Onnis ha reso noto che «la situazione è sotto controllo anche se c'è necessità di un livello di attenzione altro». Nel corso dell'incontro il direttore della Sanità Dario ha reso noto che «in presenza di una variazione del quadro epidemiologico che, nelle ultime settimane, ha evidenziato un progressivo crescente impegno del Servizio sanitario regionale, si stanno rivedendo le strategie messe in atto nella Regione Umbria proprio sul versante diagnostico».

