Arrivate all'ospedale "San Giovanni Battista" di Foligno, 1170 dosi di vaccino anti Covid-19

FOLIGNO - Come da programma sono arrivate mercoledì mattina a Foligno alle 12 in punto, in totale sicurezza grazie al lavoro degli agenti della Polizia di Stato, le prime 1170 dosi di vaccino anti Covid-19 prodotte da BioNtech Pfizer e destinate agli operatori sanitari dell’area nord dell’Azienda Usl Umbria 2 (distretti di Foligno, Spoleto, Valnerina). Il magazzino farmaceutico dell’ospedale “San Giovanni Battista” è stato individuato dalla Regione Umbria e dalla Direzione strategica aziendale come hub per lo stoccaggio delle dosi che verranno distribuite ai team vaccinali per sottoporre a vaccinazione il personale Usl 2 di Foligno, Spoleto, Cascia e Norcia. Centro di riferimento per lo stoccaggio dei vaccini anti Covid riservati al personale dell’Azienda Usl Umbria 2 della provincia di Terni (distretti di Terni, Narni-Amelia ed Orvieto) è invece l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” che ha ricevuto anch’essa, questa mattina, 1170 dosi vaccinali. Alla consegna del prezioso carico erano presenti, per la Asl 2, il direttore del dipartimento di Assistenza Farmaceutica Fausto Bartolini e lo staff dei professionisti folignati. Tutto è pronto, intanto, all’Azienda Usl Umbria 2 per la vaccinazione del personale dipendente e convenzionato che ha aderito volontariamente alla campagna regionale e che, a partire da domani, 31 dicembre, si sottoporrà alla vaccinazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA