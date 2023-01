Arrivano i nuovi autobus elettrici, maxinvestimento di Busitalia per Umbria, Veneto e Campania

PERUGIA - Arrivano i nuovi autobus elettrici. Un buona fetta dei 150 autobus elettrici acquistati da Busitalia, infatti, saranno destinati ai servizi in Umbria, gli altri andranno in Veneto e Campania (dove opera con le controllate Busitalia Veneto e Busitalia Campania). L’Accordo Quadro, del valore di circa 90 milioni di euro, è stato siglato con Iveco. I nuovi autobus sono completamente elettrici a zero emissioni, modello E-WAY lunghi 12 metri. La fornitura si svilupperà nel periodo 2023-2025. I mezzi sono parte del piano di rinnovo della flotta già avviato proprio in Umbria. Nell’ultimo anno, infatti, Busitalia ha mezzo in circolazione nella regione oltre 50 nuovi mezzi, per un investimento di circa 14 milioni di euro ed ha provveduto all’acquisto di ulteriori 110 autobus che entreranno in servizio nel corso del 2023.