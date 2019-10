Arriva anche in Umbria «Operazione Risorgimento Digitale», un progetto inclusivo di educazione nel mondo di Internet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Il 28 ottobre, alla vigilia dell’Internet Day, è stato presentato il progetto «Operazione Risorgimento Digitale» di Tim, alla presenza di ministri e di una delegazione di sindaci provenienti dai comuni coinvolti. Si tratta di dare un nuovo impulso al processo di digitalizzazione grazie ad una vera e propria «educazione digitale» che coinvolgerà 1 milione di persone. In Umbria questo iter di formazione toccherà Foligno e Orvieto. Oltre 400 formatori Tim offriranno più di 20 mila ore di lezioni entro la fine del 2020 che dovranno interessare in un percorso di «inclusione digitale», come la definisce Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, tutte le persone che ancora non hanno le competenze per muoversi in questo mondo e sfruttarne i vantaggi. Proprio per questo le persone si vanno ad incontrare sul territorio, presso associazioni, centri di aggregazione, polisportive, centri anziani, dove si terranno le lezioni, affiancate da laboratori didattici e attività formative. In Italia circa il 30% delle persone maggiori di sei anni non hanno usato internet nell’ultimo anno, e una famiglia su 4 non ha una connessione: anche per questo nascono progetti come quello di Tim, che aderisce al Manifesto della Repubblica Digitale, patrocinato dalla Commissione Europea e dall’Anci.