Arriva in scena per gli studenti «BackUp», lo spettacolo contro le dipendenze per raccontare esperienze dirette

TERNI Venerdì 20 dicembre, a Palazzo Gazzoli, sarà portato in scena «Back Up», del regista Pascal La Delfa, un nuovo format teatrale rivolto agli studenti sul tema delle dipendenze, curato da San Patrignano in Umbria con la collaborazione dei Lions e l’Anglad di Perugia e la comunità Incontro di Amelia. Il 19 dicembre lo spettacolo sarà a Perugia, e lo scopo è sempre lo stesso: portare i ragazzi a riflettere su sé stessi e le proprie scelte di vita attraverso l’ascolto di testimonianze dirette. Così, gli studenti ascolteranno la storia di Elisa, che ha da poco concluso il percorso in comunità, oltre a informazioni scientifiche, e verranno coinvolti attivamente. La responsabile del progetto WeFree, Patrizia Russi, afferma: «Si tratta di racconti di esperienze reali, che portano i giovani a spogliarsi dei loro dubbi e delle loro paure, raccontandosi a loro volta e riflettendo su quello che è il loro stile dii vita». «Il tema delle dipendenze è molto sentito nelle nost5re città» dichiara invece Riccardo spadolini, del Liions Club Comiintato Giovani: e infatti dal territorio umbro sono arrivati 227 ragazzi a San Patrignano. Giampaolo Nicolasi, responsabile della comunità Incontro, conferma che «negli ultimi anni si registra sul territorio una significativa tendenza al consumo di sostanze psicoattive nella popolazione studentesca di 15-19 anni, dato che incoraggia ad intensificare le attività di prevenzione».