Borgo Bovio, arrestato spacciatore con la cocaina

E’ stato notato dagli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile ternana, che impiegati in un servizio di controllo e monitoraggio nel quartiere di Borgo Bovio - come disposto dal Questore, nell’ambito di un’intensificazione dell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti – lo hanno visto uscire da un’abitazione per cedere una dose ad un cliente e poi risalire velocemente in casa.

Il cliente è stato fermato e trovato in possesso di una dose di cocaina e poco dopo, gli agenti sono riusciti ad intercettare lo spacciatore e ad entrare nella sua abitazione, dove hanno trovato altre 9 dosi simili alla prima e 460 euro in contanti, probabile provento dello spaccio,

L’uomo, un cittadino albanese di 23 anni, disoccupato, irregolare in Italia, già espulso da Terni a fine gennaio, è stato arrestato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA