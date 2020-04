© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raffaele Mascia e Francesco Longhi sono i nuovi direttori dei dipartimenti Umbria Nord e Umbria Sud dell'Arpa. L'insedimento è avvenuto dopo la nomina con determina del direttore generale Luca Proietti. "Con la nomina dei direttori dei dipartimenti – ha dichiarato Proietti - l'agenzia regionale per la protezione ambientale acquisisce piena funzionalità. Dopo la nomina delle settimane scorse del direttore amministrativo Milco Coacci, con i due direttori vengono ricoperti tutti i ruoli di vertice".Con questo atto che conferisce a Mascia e Longhi la guida dei dipartimenti territoriali, si torna a dare piena attuazione alla legge di istituzione dell'Arpa. "La Legge Regionale n. 9 del 1998 e le sue successive modifiche - si legge in una nota - prevede infatti la suddivisione del territorio regionale in due dipartimenti, ad oggi denominati Umbria Nord e Umbria Sud, corrispondenti alle due aree Asl 1 e Asl 2. La norma di istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale stabilisce che a ciascun dipartimento è preposto un direttore che ha la responsabilità della struttura dipartimentale, nominato dal direttore dell'Arpa tra esperti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza tecnicoscientifica nelle materie di competenza dipartimentale, sentito il parere della Giunta regionale".L'ingegner Raffaele Mascia è stato Project HSE (Health, Safety & Environment) Manager di Saipem Spa, l'ingegner Francesco Longhi è stato Dirigente dell'amministrazione provinciale di Terni e del Comune di Orvieto. L'incarico dei due Direttori scadrà il 5 dicembre 2024 con la scadenza dell'incarico del direttore generale di Arpa Umbria.