PERUGIA - È comparso dal nulla, imbracciando un fucile sulle scale del Duomo. Attimi di terrore in centro nella mattinata di mercoledì. Un ragazzo è stato a lungo con il fucile guardando in modo inquietante verso la folla su piazza IV Novembre.



Immediate sono partite le richieste di aiuto, con due pattuglie della squadra volante arrivate sul posto. I poliziotti hanno potuto accertare come si trattasse di un'arma giocattolo. Il giovane, affetto da disturbo mentali, è stato portato via per tutti gli accertamenti del caso © RIPRODUZIONE RISERVATA