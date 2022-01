Archiviata TerninPresepe: opere esposte in uffici pubblici chiese e negozi

E' stata archiviata la settima edizione di TerninPresepe. Anche quest’anno l’associazione Tempus Vitae ha voluto organizzare l’evento all’insegna della riscoperta del presepe tradizionale e dei valori universali. Le opere presepiali dei soci dell’Associazione Tempus Vitae si sono potute ammirare nelle sedi delle principali Chiese e Istituzioni nonché nelle vetrine degli esercizi commerciali. Molto apprezzate le esposizioni presso il Museo Diocesano e Capitolare di Terni, il Cenacolo San Marco, la Chiesa e il chiostro di Santa Maria delle Grazie e quelle diffuse nel borgo di Collescipoli.

Numerosi anche i laboratori e le dimostrazioni di arte presepiale per adulti e bambini in cui si è potuta apprezzare la manualità dei nostri maestri presepisti e alcuni particolari della nostra tecnica, nonché ascoltare numerose “Storie intorno al Presepe”. Importante anche la partecipazione al concorso fotografico “Presepiamo”, attraverso il quale il 6 gennaio sono stati assegnati i premi per il presepe tradizionale e per quello creativo. Di grande rilievo anche i laboratori presso l’Istituto Leonino e presso la Residenza protetta Colleroletta in cui i partecipanti hanno potuto realizzare due bellissime opere.

La settima edizione è stata inoltre segnata anche dalla nascita di belle collaborazioni con altre manifestazioni sul territorio locale e non solo, in particolare con il Comune di Crodo (VB) e quello di Vallo di Nera (PG).

«Anche quest’anno -si legge in una nota- la manifestazione TernInPresepe ha quindi riscontrato un notevole successo e interazioni benché prosegua ancora questo periodo di grande emergenza sanitaria con tutte le limitazioni previste. Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato e contribuito alla realizzazione della stessa».