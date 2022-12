Buona la prima: bilancio positivo per la terna arbitrale al femminile in Ternana-Frosinone

FROSINONE - La partita è stata corretta non ci sono state interruzioni da Var. Così la direzione arbitrale di Maria Sole Ferrieri Caputi in Frosinone-Ternana coadiuvata dalle colleghe Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti nel ruolo di assistenti è stata positiva.

Viene così archiviata la Prima direzione arbitrale in Italia in una partita di calcio tutta al femminile. Questa partita del campionato di serie B rimarrà così alla storia, nella speranza che presto un fatto così non farà più notizia, rientrando nella normalità di una società che evolve.