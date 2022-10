Giovedì 13 Ottobre 2022, 00:30

TERNI - Luci, suoni, colori, navette e il grande nodo delle viabilità. La cerimonia-spettacolo per l’inaugurazione dell’area commerciale del PalaTerni è in programma per questa sera alle ore 18 – come si dice quando viene annunciato un grande evento. Perché di questo si tratta: «Una tappa importante per la città e per la nostra amministrazione - afferma il sindaco Latini - una data da segnare nella storia della riqualificazione di un’area urbana strategica e soprattutto un passo in avanti determinante nella realizzazione di una visione di città per la quale ci siamo impegnati fin dall’inizio del nostro mandato». Una festa alla quale è invitata a partecipare tutta la cittadinanza: «Per coloro che lo desiderano ci sarà la possibilità di visitare per la prima volta e in completa sicurezza, una parte del cantiere del PalaTerni e vedere in anteprima la sistemazione dell’intera area commerciale, con la nuova viabilità e i parcheggi». Tanto che la “PalaTerni srl” garantisce un servizio navetta che parte dal centro città e dai parcheggi del cimitero a partire dalle ore 17 (fermate in piazzale dei Poeti, incrocio di viale Porta Sant’Angelo, via Leopardi, Corso del Popolo, via Colombo, obelisco, via Aleardi), e potrà essere utilizzato anche nei giorni di venerdì e sabato. Infatti è da venerdì che Decathlon, Unieuro, Conad e McDonald's, aprono al pubblico. Ed è da venerdì che potrà essere utilizzato il parcheggio, ma al traguardo del nuovo assetto viario manca un pò: «Quell’area tornerà a vivere grazie al prossimo completamento del PalaSport e ai collegamenti viari e ciclopedonali in corso di realizzazione». Nella nota (lunga) di Palazzo Spada in cui vengono elencati tutti gli interventi realizzati, si chiarisce che gli accessi in entrata e in uscita restano quelli che ci sono attualmente.

«Per questo si teme un peggioramento del sistema del traffico» - interviene Alessandro Gentiletti (Senso Civico). Il consigliere ricorda le difficoltà degli automobilisti a passare per viale dello Stadio il mercoledì mattina, quando al Foro Boario si svolgeva il mercato settimanale: «Prevedo che sarà così tutti i giorni». Una evidenza, per il presidente di Confartigianato Mauro Franceschini: «E’ ovvio che si formeranno code e che queste non andranno solo a scapito di chi si reca nella nuova area commerciale ma di tutti gli utenti della strada. Ma la nota stonata di tutta questa storia è la cerimonia inaugurale». Aver ricevuto l’invito dalla segreteria del sindaco è “insolito” per Franceschini. Che parla di «condotta istituzionale discutibile». Mentre Italo Federici (Confesercenti) si sofferma sulla discutibilità della politica che favorisce il fiorire di nuove superfici di vendita: «Che generano nuovi posti di lavoro – dice Federici - e questo è un bene, ma che mettono in ginocchio le attività del centro che non beneficia di un piano di riqualificazione e sostegno del commercio».