Appuntamento il 5 marzo al Secci con "Donne x le donne", un viaggio attraverso la musica: ospite speciale Claudia Arvati

Appuntamento stasera, 5 marzo alle 21 al Teatro Secci con “Donne x le donne”, uno spettacolo tutto al femminile.

Ad esibirsi saranno quattro artiste emergenti ternane, Veronica Neri, Cherry (Barbara Perello), Rubìa (Giulia Ciliani) e Serena Cecchi che si alterneranno su brani con testi di contenuti e tematiche riguardanti le donne.

L’evento vedrà anche la partecipazione di Gianni Neri che, oltre ad essere il direttore artistico, eseguirà un brano da solista ed uno in duetto con l'ospite speciale, Claudia Arvati, direttamente dall’ultima edizione di The Voice Senior.

Molto conosciuta ed apprezzata nel circuito musicale nazionale per essere stata la vocalist di artisti del calibro di Claudio Baglioni, Gigi D’Alessio, Edoardo Bennato, Alex Britti, Renato Zero e Gianni Morandi, la cantante è salita alla ribalta come solista dopo il grande successo ed il secondo posto in classifica generale nella fortunatissima trasmissione condotta da Antonella Clerici su Rai 1.

Ad ospitarla, una delle tante produzioni della Vocal Master Records che, dopo i successi del “Tributo al Califfo” con Gianni Neri e “Il Nostro Canto Libero” con Mogol, torna in scena questa sera.

Il tutto accompagnato da una band composta da sei professionisti. Ma non solo canto: ad impreziosire alcune esecuzioni ci saranno le danzatrici Vanessa Valleriani e Virginia Gentili. La regia è a cura di Marina Neri.

Per l’occasione ci sarà una raccolta fondi per la ricerca sul cancro al seno ed il ricavato sarà devoluto all’associazione “Terni x Terni Donna” che da anni si occupa di supportare, informare e seguire le pazienti che combattono questa malattia.

La produzione ha voluto dedicare questo evento alle amiche Ombretta Micheli e Cinzia Bordini e a tutte le donne che a causa di questa malattia non ce l’hanno fatta.

