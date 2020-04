"Terni città europea dello sport", l'appello di Massimo Carignani per la ripresa economica

TERNI - "La pandemia dovuta al Covid-19 ha provocato disastri, lutti e dolori in quasi tutto il mondo, con l’Italia purtroppo sempre in prima linea. Tutti i settori economici, sociali, culturali sono ridotti al lumicino.

Non fa eccezione lo sport, che pure nel nostro Paese è sempre stato motivo di orgoglio per tenere alto il Tricolore.

Eppure da questa pandemia proprio lo sport, specie a Terni, può trovare l’occasione propizia per completare il suo ruolo di città europea dello sport".

Massimo Carignani, per una vita alla guida del Coni, ora presidente onorario del comitato umbro, è convinto che questo momento di grande difficoltà può essere il punto zero per la rinascita dello sport locale.

"Si cerchi di completare gli impianti sportivi, prosegua senza indugi e pastoie burocratiche l’iter per il palazzetto dello sport da me, allora presidente Coni provinciale, reclamato sin dal 1998 - dice Carignani. Si approfitti del momento per risanare il campo-scuola di atletica leggera. Si eviti burocrazia per rimodernare lo stadio Libero Liberati e gli impianti sportivi di via Sabotino come da progetto della Ternana Calcio, ringraziando sin d’ora il presidente, Bandecchi".

Per l'avvocato Carignani ora più che mai è necessario "rilanciare l’attività sportiva nelle scuole, creare i gruppi sportivi scolastici valorizzando discipline come l’atletica leggera, la pallavolo, la pallacanestro, la pallamano, con incentivi maggiori ai professori di educazione fisica. Si creino - aggiunge - le premesse per le attività ludico-sportive con insegnati idonei nelle scuole elementari. Siano rafforzate le eccellenze sportive già esistenti nel nostro territorio, vedi scherma, canoa, canottaggio tiro con l’arco e tennistavolo. Terni, con la sua posizione geografica centrale, può divenire veramente un punto sportivo di interesse nazionale. Si rafforzino come un tempo le strutture territoriali del Coni, che hanno in Umbria e Terni personale e capacità idonei per coordinare questo lavoro di rinascita.

Molti sportivi, durante i primi giorni della pandemia, hanno lanciato manifesti con la scritta "andrà tutto bene". Allora forza! Rafforziamoci con tutti i mezzi che sono a disposizione - conclude Massimo Carignani - perché lo sport rappresenta un volano anche per la ripresa economica. Io, con la mia esperienza, sono a diposizione per supportare progetti e idee. Lo sport è vita. Chi ama lo sport ama la vita, buttiamoci alle spalle il Covid 19!"



Ultimo aggiornamento: 08:15

