Aperitivo coi libri, ecco come Terni vive il sabato sera d'estate all'insegna della cultura

Un sabato pomeriggio diverso da trascorrere, davanti a un aperitivo, o un calice di vino, a parlare insieme di letteratura e di scrittura e a leggere e commentare libri. Ed anche a incontrare autori, soprattutto quelli locali. A Terni, l'estate, si trascorre anche così. Grazie all'associazione culturale denominata "Lessico e nuvole", che appena si è costituita ha pensato subito di promuovere un evento di questo tipo, il suo primo evento. Per un mese, dal 25 giugno al 30 luglio 2022, a partire dalle ore 18,30 del sabato, si può partecipare a questa iniziativa, aperta a tutti e pronta a coinvolgere chiunque parteciperà e chiunque vorrà unirsi. Un modo per promuovere la lettura, la cultura e per fare anche il punto sui libri più recenti e quelli maggiormente graditi dai partecipanti. Si sorseggia qualcosa insieme, intanto ci si scambiano idee sui contenuti letterari e si commentano i vari autori. «Avremmo voluto fare questa cosa già da tempo - dice il presidente dell'associazione, Gabriele Giuliani - ma tra un impegno e l'altro non si è mai concretizzato. e allora, si è deciso di provare a farlo in estate, momento in cui c'è bisogno comunque di intrettenimenti culturali nonostante si vada al mare e in vacanza. Faremo tre tipologie di eventi. Ci sarà la presentazione di libri in cui si parlerà di nuove uscite e si darà spazio soprattutto ad autori locali. Poi avremo reading di lettura, narrativa e poesia, cercando di coinvolgere anche qui gli autori, oppure alcuni attori locali. Infine, faremo discussioni e chiacchierate editoriali letterarie. O meglio, possiamo in realtà definirle come laboratori di scrittura, perché parleremo di scrittura creativa, di come si scrive un libro e di rapporto con l'editoria». Più qualche altra sorpresa che poi, di volta in volta, l'associazione "Lessico e nuvole" potrà mettere in campo. L'appuntamento, dunque, è il sabato, dal 25 giugno fino al 30 luglio, al caffè Rendez-Vous. Primo appuntamento con due autrici, Marta Moroni e Viviana Picchiarelli, che presenteranno i loro libri. «E se va bene - conclude Giuliani - anche a settembre ricominceremo una cosa simile».

