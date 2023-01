Anziano si allontana da casa a Ciconia di Orvieto. Ritrovato in buone condizioni dai Vigili del Fuoco

E' stato ritrovato intorno alle 2:00 di mercoledì 25 gennaio, l'anziano uomo - un 88enne residente a Orvieto, nella frazione di Ciconia - che nella stessa notte si era allontanato da casa, senza un apparente motivo.

L'allarme - riferisce una nota del comando dei Vigili del Fuoco - era scattato poco prima, facendo intervenire i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Orvieto. Immediate sono scattate le ricerche dell'uomo che è stato trovato in stato confusionale ma in buone condizioni e riaccompagnato alla propria abitazione.