Anziano muore schiacciato da un trattore: indagini in corso

PERUGIA - Dramma nella tarda serata di giovedì nella zona di Monte Santa Maria Tiberina: un anziano è morto dopo essere stato schiacciato da un trattore. Inutili tutti i soccorsi.



Il drammatico incidente è avvenuto in un capanno. Sul posto immediato l'intervento dell'ambulanza del 118, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso per stabilire le cause dell'incidente

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:28



