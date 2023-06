Perugia, prima lo pedina e poi lo palpeggia: anziano derubato da una ragazza

PERUGIA - Lo ha seguito e studiato. Ha capito che aveva dietro dei soldi e ha colpito. Non può esserci altra spiegazione, se un uomo di 94 anni viene abbordato all'interno della propria auto da una donna che gli fa avances sessuali per distrarlo e portargli via 400 euro. L'anziano, dopo essersi accordo del furto, ha chiamato la polizia ma ormai non c'era più nulla da fare. Succede a San Sisto, lungo via Donizetti. Dove gli agenti della squadra volante sono intervenuti dopo la chiamata e la richiesta d'aiuto da paete del 94enne.

Che ha raccontato come, mentre era intento a caricare la spesa sulla propria auto, era stato avvicinato da una donna di origini straniere che gli aveva proposto una prestazione sessuale in cambio di denaro. Nonostante il rifiuto del 94enne, la donna aveva proseguito con le avances sedendosi nell’auto e palpeggiando l’anziano che, infastidito, l’aveva nuovamente invitata ad andare via.

Solo quando questa si era allontanata, la vittima si era resa conto che dal suo borsello erano stati asportati 400 euro in contanti; a quel punto, aveva chiesto aiuto alla polizia. Gli agenti, dopo averlo tranquillizzato, hanno acquisito tutte le informazioni utili al rintraccio della donna, invitando l’anziano in Questura per presentare querela.

In seguito, i poliziotti hanno effettuato una perlustrazione della zona ma non sono riusciti a trovare la donna che, nel frattempo, aveva fatto perdere le proprie tracce. Sono in corso le attività di indagine finalizzate all’identificazione della responsabile del furto.