Anziani poveri, tanti senza cure specialistiche, si muove l'Auser Umbria. Si pensa ad ambulatori gestiti con i medici in pensione

PERUGIA - «Con i medici in pensione stiamo ragionando rispetto alla creazione di laboratori specialisti dedicati alle esigenze di chi vive una condizione di estrema difficoltà». Lo ha detto, intervenendo ad un incontro pubblico a Foligno, la presidente regionale di Auser, Tiziana Ciabucchi. L’idea intorno alla quale si sta ragionando, ha spiegato la presidente Ciabucchi «non è quella di creare strutture in contrasto con quelle già esistenti che svolgo un’attività essenziale e insostituibile”. “Il ragionamento – ha ricordato la presidente regionale di Auser – guarda invece a quelle situazioni di difficoltà estrema che, dovendo fare i conti con tantissime difficoltà ed in particolare quelle di natura economica costringe gli anziani che non possono permettersi le cure specialistiche a rischiare di non curarsi”. In sostanza l’idea che va a coinvolgere i medici in pensione è quella di dar vita ad una forma di sostegno rivolta a quei casi, verificati, di persone anziane che vivono reali quanto profondissime ed estreme difficoltà. Un servizio a sostegno degli anziani, e delle marginalità che alcuni di loro vivono e che spesso spingono queste persone, in molti casi anche per un ancestrale senso di dignità, a non chiedere aiuto e a continuare a tentare di andare avanti tra privazioni difficilmente raccontabili. Un’azione, quella di supporto agli anziani che vede Auser da tempo in primissima linea. Basti pensare che il servizio di trasporto, che accompagna gli anziani a sbrigare le esigenze quotidiane che vanno dall’andare a fare la spesa fino a recarsi dal medico o a sottoporsi ad una prestazione ospedaliera, a livello regionale ha raggiunto quota 24mila servizi. Un dato altissimo che spiega come le esigenze delle “pantere grigie” siano sempre più complesse anche a fronte dell’innalzamento dei livelli di invecchiamento della popolazione. “Auser Umbria – ha aggiunto la presidente Ciabucchi – sta lavorando anche ad un altro progetto che guarda ai corsi di informatica rivolti agli anziani. Corsi non di approccio generico, ma finalizzati, tra gli altri obiettivi, a capire come si accede e ci si muove nelle piattaforme degli enti pubblici o della sanità. Stamparsi le analisi da casa – conclude - evita di fare file e non costringe a spostamenti”.