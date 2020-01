© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Anziani nel mirino dei ladri. Ladre, in questo caso. Tre giovani donne sorprese dopo aver appena derubato un'ottantenne che vive sola ed esserle entrate in casa con la scusa che una di loro era incinta e aveva bisogno di andare in bagno.E' successo a Bastia, le tre donne sono state bloccate dagli agenti del commissariato di Assisi nel corso di mirati controlli disposti dal questore Finocchiaro in chiave anti furti. Nel corso del servizio, gli agenti hanno notato un'auto con vetri oscurati muoversi con fare sospetto. L’auto effettuava svariate soste nei pressi di alcuni casolari per poi riprendere a marciare. Insospettiti da quelli che potevano apparire a tutti gli effetti dei sopralluoghi di furto, i poliziotti in borghese hanno pedinato l'auto, che nel frattempo si era fermata all’interno del cortile di un’abitazione, da cui sono scese tre donne entrate scendevano tre donne per entrare nella casa e poi uscirne qualche minuto dopo risalendo sull'auto e andandosene velocemente.I poliziotti le hanno fermate e controllate: rispettivamente di 39,33 e 21 anni, tutte parenti fra loro ed originarie di Assisi e già note alle forze dell'ordine per via di precedenti per furto.Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno trovato 360 euro in banconote, tre paia di orecchini e un orologio antico che sono stati immediatamente riconosciuti dalla padrona di casa la quale, accortasi di essere stata derubata, era uscita dalla propria abitazione nel tentativo di fermare le donne, trovando però gli agenti che provvedevano a restituirle i monili riconosciuti.La vittima, intanto, giunta in commissariato per formalizzare la denuncia ha riferito di aver sentito suonare il campanello della propria abitazione e che alla porta si presentavano le tre donne le quali chiedevano di poter usare il bagno in quanto una di loro era in stato di gravidanza. A quel punto guadagnata la fiducia della signora, le donne entravano in casa e mentre la più giovane intratteneva in cucina la 83enne, le altre due, con la scusa di recarsi in bagno, passavano al setaccio la camera da letto dove riuscivano a prendere da due distinti portafogli della signora il denaro e, custoditi dentro un portagioie, degli orecchini e l’orologio del defunto marito.Le donne sono state arrestate in flagranza di reato per furto. Su disposizione del P.M. di turno, sono state poste ai domiciliari nelle rispettive abitazioni in attesa del giudizio della direttissima all’esito del quale gli arresti venivano convalidati e nei confronti delle due donne più grandi disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.