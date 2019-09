TERNI A 82 anni si era persa tra la folla si stava dirigendo allo stadio, in stato confusionale non riusciva a trovare la sua abitazione. Ha notarla lungo viale dello Stadio, domenica pomeriggio, mentre erano in servizio per la partita di calcio fra Ternana e Potenza sono stati alcuni vigili urbani. Subito si sono resi conto che quella donna, anziana e che vagava confusa, aveva bisogno di aiuto. La donna è riuscita solo a riferire il proprio nome, spiegando di aver perso la strada di casa. Purtroppo non ricordava né la data di nascita né la propria residenza, ma i vigili sono riusciti a rintracciare i familiari dell’anziana, originaria di Visso ma residente da tanti anni a Terni riaccompagnandola a casa dove hanno trovato i familiari in apprensione perché non vedevano rientrare l'anziana donna. © RIPRODUZIONE RISERVATA