Venerdì 6 Gennaio 2023, 00:45

Sarà l’esame autoptico a stabilire le cause della morte della anziana donna il cui corpo senza vita è stato ritrovato, mercoledì mattina, nella propria abitazione di Morre, frazione del comune di Baschi. La salma della ottantenne si trova da ieri all’obitorio dell'Ospedale di Perugia, in attesa dell'esecuzione dell'autopsia che la Procura della Repubblica di Terni avrebbe già disposto.

E proprio sull'esito di questo esame sarebbe riposta massima attenzione da parte degli inquirenti; c'è da stabilire non solo l'ora della morte della donna, ma anche le modalità che hanno portato l'anziana, da tempo sofferente e, a quanto pare, costretta a letto, a perdere la vita e se qualcuno o qualcosa possa aver in qualche modo condizionato gli eventi di quel mercoledì mattina e della notte precedente, eventi intorno ai quali ci sarebbe ancora poca chiarezza.

Tutto ruoterebbe dunque intorno all'esame autoptico che si spera possa chiarire i tanti punti oscuri che sembrano ancora far da contorno alla morte della donna. Mentre restano ancora molti gli interrogativi senza risposta, nulla trapela dalla Procura, che evidentemente non intende sbilanciarsi, non prima almeno di avere in mano il referto dell'autopsia. Sul tavolo del magistrato titolare del fascicolo aperto sulla vicenda è attesa anche la relazione del Reparto Investigativo Scientifico dei Carabinieri che la mattina del ritrovamento del cadavere della donna avrebbe ispezionato la casa di Morre dove l'anziana viveva con il marito. Le indagini quindi, è tacito ipotizzare, attendono di prendere una via piuttosto che altre, proprio sulla base di ciò che il medico legale scriverà sul referto autoptico.

Non si esclude che la donna, malata da tempo, sia morta per cause naturali, ma l'intervento del Ris e la richiesta del pm di far luce sulle cause della morte della donna mediante l'autopsia, porterebbero a pensare che la Procura abbia a riguardo dei dubbi. Dubbi che però al momento, non consentirebbero ancora di iscrivere qualcuno nel registro degli indagati. Morte naturale? Tragedia della disperazione? Una serie di concause magari del tutto causali e non direttamente connesse con la morte della donna? Tutte, o almeno gran parte delle risposte sono attese principalmente dall'autopsia.

L'ottantenne sarebbe stata da molto tempo costretta a a letto da una grave malattia, assistita nella propria abitazione dal marito che, secondo quanto si apprende, si sarebbe trovato in casa con lei al momento del malore e del conseguente decesso. I carabinieri intervenuti dopo la richiesta di soccorso, avrebbero subito ascoltato l'uomo che, seppur in evidente stato di choc, avrebbe parlato di un improvviso aggravamento delle condizioni di salute della moglie.