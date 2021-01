Anziana cade nella sua casa di Baschi. Salvata da Carabinieri e Vigili del Fuoco

Non rispondeva alle chiamate dei vicini e così è scattato l'allarme che, giovedì 7 gennaio, intorno alle 10, ha portato i Carabinieri della stazione di Baschi a richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco di Orvieto per entrare nella abitazione di una anziana signora di 88 anni che non dava cenni di risposta dalla stessa mattina.

Grazie all'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco, i militari dell'Arma e i sanitari del 118 allertati subito da quest'ultimi, sono riusciti a entrare nella abitazione della anziana donna che è stata trovata fortunatamente viva ma immobile a causa di una frattura alla gamba, molto probabilmente causata da una caduta accidentale verosimilmente avvenuta nelle prime ore del mattino.

Trasportata al "Santa Maria della Stella" di Orvieto la signora, che a Baschi vive da sola, non si trova in pericolo di vita, sono infatti ritenute tutto sommato discrete le sue condizioni di salute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA