Aggredita in casa a 80 anni per rubarle la collana d'oro, arrestato rapinatore

I carabinieri della Stazione di Collazzone hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un giovane ritenuto presunto responsabile di una violenta rapina in danno di una signora di 80 anni. L'anziana donna mentre era in casa è stata aggredita da un uomo il quale, per impossessarsi di una collana d'oro indossata dalla signora, non avrebbe esitato ad aggredirla provocandole delle lesioni. L'anziana donna subito ha presentato denuncia ai carabinieri di Collazzone riuscendo a fornire una particolare descrizione del suo aggressore. Le indagini, immediatamente avviate, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, hanno permesso, al termine di una minuziosa attività investigativa, di individuare il presunto autore del gesto.Le risultanze, sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria, hanno consentito di ottenere dal giudice per le Indagini preliminari un provvedimento cautelare di sottoposizione agli arresti domiciliari eseguito nei giorni scorsi dai militari dell'Arma.