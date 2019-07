PERUGIA - Gioco d'azzardo illegale: è allarma per le infiltrazioni mafiose in Umbria. «Non sono da sottovalutare i segnali di infiltrazioni della criminalità organizzata pugliese e lucana verso il territorio umbria», come testimonia «l’indagine ’Ndrangames che ha colpito l’operatività del clan potentino Martorano-Stefanutti, individuandone le connessioni operative con la ’ndrangheta del crotonese nel settore del gioco illegale».



Lo ricorda la relazione della Direzione Investigativa Antimafia relativa al secondo semestre 2018 e trasmessa in Parlamento, comunica Agipronews. «In quel contesto, era stato disposto il sequestro preventivo di apparecchiature elettroniche installate da società riconducibili agli indagati e collocate, tra l’altro, anche presso tre esercizi pubblici della provincia di Perugia». © RIPRODUZIONE RISERVATA