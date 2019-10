© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - È in programma per domenica 13 ottobre l’anteprima nazionale della performance immersiva “Lilith”, che gli artistipresenteranno all’Ex Fatebenefratelli. Quattro spettacoli con inizio alle 19.00, 19.30, 20.00 e 20.30 ai quali potranno assistere 15 persone alla volta, che vogliono rappresentare un’allegoria del ruolo femminile nella società occidentale. Un dialogo con lo spettatore che si dirama attraverso i simboli di reclusione, inclusione e punizione. Qui il ruolo femminile diviene esempio per eccellenza della patologia sociale della repressione: la donna, nei suoi molteplici ruoli sociali a volte estremi, si rivolta e si incastra tra i simboli di genere, identità e valore. Un rito purificatore e peccatore, un sabbath in cui l’essere umano abbraccia le sue fragilità.Quindici partecipanti alla volta verranno preparati in una stanza di decompressione ad assistere al rito di un “corpo uomo” che si avvicina a un “corpo donna” sfruttando immagini della mitologia religiosa. Il suono, le atmosfere percosse e oniriche saranno la placenta all’interno della quale affiorerà il bisogno di ripercorrere un immaginario che ci appartiene nel profondo e che influenza fortemente il nostro essere in relazione con l’altro. Lo spettatore verrà condotto in una sorta di "catarsi meditativa" dove i pensieri vengono seguiti senza fermarli, vivendo la "paura" dell'instabilità e del caos. Esperienze che traslano l'asse della "realtà", emozioni criptiche che si intrecciano con il suono/respiro dell'anima.“Lilith” è una performance nata in seguito alla residenza artistica di Corsia of, C.U.R.A e Micro Teatro Terra Marique di Perugia, realizzata con il sostegno di MiBAC e Regione Umbria. Al centro di tutto il musicista e compositore del live set Gianfranco De Franco, il performer e regista Massimo Bevilacqua, il fonico e addetto alle proiezioni sonore Gigi Marino, la performer Cecilia Lentini. Si tratta di una co-produzione Témenos e Studio Krypton. Ingresso 5 Euro, informazioni e prenotazioni al numero 340.7936887 o scrivendo a corsiaof@gmail.com. Sempre domenica nella stessa location sono previste la performance di danza e video “Celebration2063” per la regia di(inizio alle 21.00) e il concerto di musica jazz-fusion-reggae del tunisinodal titolo “Haoussa”, che chiuderà la settimana perugina di Open Art Week (alle 22.00).